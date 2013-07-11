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الحلقة الثانية من "الركين": القبض على سميحة داخل أحد البيوت المشبوهة

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الحلقة الثانية من "الركين": القبض على سميحة داخل أحد البيوت المشبوهة الحلقة الثانية من "الركين": القبض على سميحة داخل أحد البيوت المشبوهة

كتب : محمود عباس الخميس 11-07-2013 13:51

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل "الركين" بالقبض على "سميحة" التي تقوم بدورها لقاء الخميسي، داخل أحد البيوت المشبوهة، وترحيلها لقسم الشرطة ضمن كاملة من الفتيات.

وتدور أحداث الحلقة حول اكتشاف أسرة "سميحة" حقيقتها، حيث يذهب شقيقها "سميح" لمباشرة عمله كمحامٍ بالنيابة، فيكتشف وجود شقيقته هناك ضمن شبكة الفتيات المشبوهة، وحينما تحاول الاستغاثة به ينكر معرفته، ثم يطالبها بعد ذلك بنسيانه واعتباره في عداد الموتى حرصا على عدم الإضرار بمستقبله، ويكتشف "عادلي" والد سميحة، حقيقتها حينما يذهب إلى إحدى مستشفيات الولادة، حيث يعتقد أن ابنته تعمل ممرضة بها، ويكتشف كذبها ويعرف كل ما حدث.

وتنتقل أحداث الحلقة إلى "جيكا" بطل المسلسل، الذي يتلقى عرضا بترك ورشته والانتقال للعمل بأحد معارض السيارات براتب يفوق ما يحصل عليه ويطلب مهلة للتفكير، ثم يعرف حقيقة "سميحة" حبيبته القديمة، فيسرع بالذهاب لتخليصها، ويفاجأ بإنكار شقيقها لها وتبرأه منها.

"الركين" من تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، ويشارك في بطولته محمود الجندي وأحمد وفيق وإيمان العاصي.

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