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في عامه الـ60.. الدفاع الجديدي يطلب عقد توأمة مع الزمالك

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في عامه الـ60.. الدفاع الجديدي يطلب عقد توأمة مع الزمالك في عامه الـ60.. الدفاع الجديدي يطلب عقد توأمة مع الزمالك

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من نظيره الدفاع الجديدي المغربي يطلب فيه عقد توأمة بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد أبرم توأمة مع الجزيرة الإماراتي خلال وجود الفريق في القاهرة لخوض السوبر ضد أهلي دبي.

وعلم FilGoal.com أن الدفاع الجديدي طلب من الزمالك المشاركة في احتفالية يناير التي ينظمها النادي احتفالا بمرور 60 عاما على إنشائه.

وتقوم إدارة التسويق بالزمالك برئاسة خالد رفعت بدراسة العرض لتقديمه للمجلس الأبيض لمناقشته قبل أن تتم التوأمة.

وبناء على قرار الإدارة سيحدد الزمالك موقفة في الفترة المقبلة بشأن خوض مباراة ودية ضد الدفاع الجديدي.

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