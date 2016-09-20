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مسؤول الوداد لـ في الجول عن حقيقة تصريح ' الزمالك ضعيف ' .. والأهلي المحترف

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نفى محمد طلال أمين مال الوداد المغربي التصريح المنسوب إليه حول قوله "الزمالك فريق ضعيف والدليل فرحة جماهيره المبالغ فيها".

وكانت وسائل الإعلام تداولت تصريحا منسوبا لرئيس بعثة الوداد حينما كانت في إنه هاجم فريق الزمالك الذي فاز على فريقه برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي نفاه.

وتواصل FilGoal.com مع طلال يوم الثلاثاء، لسؤاله حول حقيقة تصريحه، فأجاب قائلا: "لا لم يحدث أنني قلت هذا".

وأضاف "ما قلته إن الوداد هزم نفسه قبل أن يهزمه الزمالك، أما على البساط الوداد هاجم والزمالك سجل، وهي النتيجة التي لم يتوقعها أكبر متفائل مصري أو زمالكاوي بصفة خاصة".

وشدد طلال "ما يجمعنا مع الأخوة في مصر أكبر من مجرد انتصار وهزيمة في مباراة، بل أواسر محبة وأخوة ونتمنى لمصر كل الأمن والأمان والسلم ودوام الرخاء".

الاستقبال؟

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وتطرق FilGoal.com لسؤال طلال عضو مجلس إدارة الوداد حول استقبال بعثة فريقه في الإسكندرية من قبل مسؤولي الزمالك.

فأجاب قائلا: "نعم، لم يكن الاستقبال على ما يرام، بدليل أنهم خصصوا لنا مكانا وسط الجماهير، ولحسن الحظ أنهم لم يسيئوا لنا، ومن حسن الحظ أيضا أننا لم نفز هناك".

وتابع "لم يتخصص لنا أيضا تذاكر لأعضاء البعثة، الجماهير الودادية أيضا كانت قريبة جدا من المصرية ولم ألاحظ أنها رمت بأي شيء لأنها تحترم مصر والمصريين".

ووجه طلال شكره للنادي الأهلي الذي استقبله – على حد وصفه- استقبالا احترافيا.

وأردف "لعبنا مباراتنا مع الأهلي سابقا نشكرهم على حسن الضيافة والاستقبال خاصة التنظيم الاحترافي للمباراة".

رسالة لجماهير المغرب؟

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ووجه طلال محمد رسالته إلى الجماهير المصرية والمغربية عبر FilGoal.com قائلا: "هنا في المغرب لن نتعامل بالطريقة نفسها، سنكرم وفادة أخواننا المصريين كما عهدونا".

واستطرد قائلا: "هم في بلدهم الثاني، ورسالتي للجماهير أن المستحيل ليس وداديا ولا مغربيا والوداد لم يقصى بعد.. سلاحنا جمهورنا الكبير ملوك المدرجات".

وأتم "شكرا أيضا للجماهير المصرية وأنا على يقين أن المباراة ستمر في اجواء رياضية.. نحن أخوة".

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