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بالفيديو - الزمالك: تغيير مدرب الوداد؟ لو ظهرنا بهذا المستوى لاتخذنا القرار نفسه

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بالفيديو - الزمالك: تغيير مدرب الوداد؟ لو ظهرنا بهذا المستوى لاتخذنا القرار نفسه بالفيديو - الزمالك: تغيير مدرب الوداد؟ لو ظهرنا بهذا المستوى لاتخذنا القرار نفسه

يرى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة في المغرب أن قرار تغيير المدير الفني جون توشاك صائبا.

وأقال سعيد الناصري رئيس الوداد المدرب الويلزي توشاك بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال زادة في تصريحاته لموقع (Le360) المغربي: "استقبلنا الوداد بشكل يليق ببطل المغرب وبعراقة هذا النادي.. سافرت بنفسي للإسكندرية واطمأننت على كل شيء".

وأضاف "أرى أن تغيير مدرب الوداد أمر إيجابي للفريق المغربي، لأننا لو رأينا المستوى نفسه الذي كان عليه الوداد لاتخذنا القرار ذاته".

وتابع "قرار سعيد الناصري صائبا لأن لو توشاك استمر لكانت المهمة أسهل على الزمالك، لكن المدرب الجديد قد يفعل شيء وفقا لوجهة نظر الوداديين".

وأردف "نتعامل مع مباراة الذهاب كأنها شوط وانتهى ولن نضع في الحسبان نتيجة المباراة".

وأكد زادة انقطاع المفاوضات مع مراد باتنة بسبب غلق قائمة الزمالك الإفريقية.

وأشار "باتنة كان تحت المنظار، لاعب موهوب ومن أفضل اللاعبين الذين تابعناهم لكن لدينا أجانب مميزين".

وأتم "إذا كان هناك أي مفاوضات ستكون عن طريق مجلس إدارة الفتح".

شاهد التصريحات

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فيديو اليوم السابع

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