الطائفة الإنجيلية: مسيحيو مصر يرفضون أي تدخل أجنبي في شئونهم

أكد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور أندريه زكي، رفض كافة الكنائس المصرية لأي تدخل أجنبي في شئون الأقباط بمصر.

وقال القس زكي في مؤتمر «تحديات المواطنة ودولة القانون» الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الثلاثاء “إن هذا الموقف هو الذي أكده رؤساء الكنائس المصرية عبر تاريخها منذ مئات السنين واليوم نستعيد هذا الموقف ونؤكد عليه”.

وأضاف أن التاريخ يذكر العديد من المواقف التي تؤكد العيش المشترك بين جناحي الأمة، وأن هذه مواقف ليست شعارات بل مواقف حقيقة يجب أن نستدعيها ونؤكد عليها، مشيرًا إلى أنه مع دخول الإسلام إلى مصر حدث تأقلم تام بين المسيحيين والمسلمين في مصر مما أدى لخلق نسيج مصري عربي مسيحي إسلامي فريد من نوعه.

وطالب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، باستدعاء دور الأقباط المصريين عبر التاريخ سواء في الثورات مثل ثورة 1919 وثورة 1952 وعقب نكسة يونيو 1967 وخلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

أ ش أ