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«جوجل» تحصل على مهلة اضافية للرد على اتهامها بالاحتكار

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«جوجل» تحصل على مهلة اضافية للرد على اتهامها بالاحتكار «جوجل» تحصل على مهلة اضافية للرد على اتهامها بالاحتكار

جوجل

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إنها منحت «ألفابت» -الشركة الأم لجوجل-  3 أسابيع إضافية للرد على إتهامات الاتحاد الأوروبي بأنها مارست الاحتكار فيما يخص نظام أندرويد لتشغيل الأجهزة المحمولة بهدف تعجيز منافسيها.

وقال متحدث باسم المفوضية إنه كان من المقرر أن تقدم الشركة الأمريكية العملاقة ردها بحلول الثلاثاء لكنها قالت إنها تحتاج المزيد من الوقت وسترد الآن في السابع من أكتوبر، حسب ما ذكرت رويترز.

واتهمت المفوضية جوجل في إبريل بإلحاق الأذى بالمستهلكين بسبب إلزامها مصنعي الهواتف المحمولة بتثبيت خاصية البحث عبر جوجل وأيضا متصفح جوجل كروم على الهواتف كشرط للوصول لتطبيقات أخرى لجوجل.

وقال المتحدث “نؤكد أن الموعد النهائي الجديد الذي حددته المفوضية هو السابع من أكتوبر. طلبت جوجل وقتا إضافيا لمراجعة الوثائق في ملف القضية.”

وطلبت جوجل أيضا تمديدا حتى 13 أكتوبر للرد على اتهام منفصل بمحاباة خدماتها للتسوق على الخدمات المنافسة في نتائج محركها البحثي على الانترنت. ووافقت المفوضية على التمديد.

وأمام الشركة حتى الخامس من أكتوبر للرد على اتهام ثالث بمنع ظهور منافسيها في إعلانات البحث على الانترنت.

ونفت جوجل في السابق إرتكاب أي مخالفات. وفي حال إدانتها بمخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي ستدفع غرامة قدرها 7.4 مليار دولار أو 10 بالمئة من إجمالي مبيعاتها العالمية عن كل تهمة وستجبر على تغيير ممارساتها للاعمال.

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