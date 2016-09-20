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رئيس القرم: رفض الاتحاد الأوروبي نتائج انتخابات الدوما كان متوقعًا

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رئيس القرم: رفض الاتحاد الأوروبي نتائج انتخابات الدوما كان متوقعًا رئيس القرم: رفض الاتحاد الأوروبي نتائج انتخابات الدوما كان متوقعًا

رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرجي أكسيونوف_أرشيفية

قال رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرجي أكسيونوف، إنه كان من المتوقع أن يرفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية اليوم “الثلاثاء” تصريحات أدلى بها أكسيونوف للصحفيين قال فيها – “أيا كان ما نفعله، سيكونون دائما ضدنا، لا سبيل آخر، مهما حاولنا هنا “في القرم” فلن نحظى أبدا برضاء تلك الحكومات، وهي بدورها لن تحظى أبدا برضاء شعوبها؛ أنا واثق أن كل شخص في أوروبا هو غير راض على هذا الصدام مع روسيا.”

وأفادت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية في شبه جزيرة القرم، كما أعلن البرلمان الأوكراني، رفضه الاعتراف بشرعية الانتخابات الروسية ومن ثم نتائجها.

أ ش أ

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