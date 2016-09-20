في آخر تصريح قبل إقالتة.. رئيس قطاع الأخبار: إيقاف مسئول «الشيفت» الفضائي بعد إذاعة حوار السيسي القديم

كتبت- إنجي لطفي

أكد الإعلامي مصطفى شحاتة رئيس قطاع الأخبار، إن إذاعة حوار قديم للرئيس عبدالفتاح السيسي مع شبكة أمريكية على أنه حوار جديد كان خطأ غير مقصود من مسئول «شيفت» التنسيق الفضائي.

وأشار شحاتة في تصريح خاص لوكالة «ONA» قبل إقالتة إلى أن مسئول الشيفت اعتقد أن حوار الرئيس مع شبكة «PBS»، هو الحوار الجديد فقاموا بتحميلة على الموقع، وأبلغوا الإدارات المعنية بالقطاع لبدء ترجمته، باعتبار أنه الحوار الحديث موضحًا أننا فؤجئنا أثناء الحوار أنه قديم.

وأضاف شحاتة أنه تم منذ قليل فتح تحقيق في الواقعة، حيث تم إيقاف مسئول الشيفت الفضائي، وإحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية للتحقيق ومحاسبة المخطئين.