مدير أمن الشرقية: ليس لدينا مانع من تأمين مباريات استاد جامعة الزقازيق

قال اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ليس لديها مانع من إقامة مباريات نادى الشرقية فى الدورى الممتاز، على استاذ جامعة الزقازيق، إلا بعد موافقة استاذ جامعة الزقازيق على استضافة المباريات.

وأضاف "طبلية" فى تصريحات خاصة، منذ قليل، أن إستاد جامعة الزقازيق، هو من رفض لعب المباريات على ملعبه، لعدم توافر اشتراطات الحماية والسلامة، ومنها ضرورة علية أسوار الاستاد ودخول عدة إصلاحات به.

وكان أشرف شاهين، عضو مجلس إدارة نادى الشرقية، قد أكد أن فريقه انسحب بشكل نهائى من الدورى الممتاز، لرفض الجهات الأمنية لعب الفريق مبارياته على ملعب الجامعة بالزقازيق.

وأشار شاهين إلى أن ناديه يطالب بتطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص مع باقى الأندية فى خوض مبارياته على ملعبه.

وأضاف عضو مجلس إدارة الشرقية أن عدم لعب الشرقية على استاد الزقازيق يلغى مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، وتابع أنه تم الانتهاء من تجهيز استاد الزقازيق على أكمل وجه وبات الاستاد مطابقا للاشتراطات الأمنية اللازمة، واستضافة كل مباريات الدورى الممتاز حتى ولو كانت أمام الأهلى والزمالك، مشيرا إلى أن القرار بيد الأمن.

ورهن عضو مجلس الشرقية العدول عن قرار الانسحاب بموافقة الأمن على خوض مبارياته على استاد جامعة الزقازيق.