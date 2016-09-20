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مدير أمن بني سويف يقود حملة أمنية مكبرة بالطريق الصحراوي الشرقي ‎

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مدير أمن بني سويف يقود حملة أمنية مكبرة بالطريق الصحراوي الشرقي ‎ مدير أمن بني سويف يقود حملة أمنية مكبرة بالطريق الصحراوي الشرقي ‎

جانب من الحملة

 

قاد اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة بالطريق الصحرواي الشرقي، زمام المحافظة، للاطمئنان عن تواجد الخدمات الأمنية والمرورية بالطريق، وتكثيف الحملات المرورية للحد من الطرق المرورية والسرعة الزائدة للسائقين.

وأسفرت الحملة، والتي شارك بها العقيد حسام الشايب مدير إدارة مرور بني سويف، من ضبط 40 حالة مخالفة للسرعة المقررة، بالإضافة إلى ضبط 30 مخالفة متنوعة وسحب رخصهم، والتي تنوعت ما بين عدم الالتزام بحزام الأمان، انتهاء رخصة تسيير، وانتهاء رخصة قيادة.

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