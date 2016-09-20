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حذاء «خورتشوف» وخطاب الـ8 ساعات وانهيار مترجم بسبب القذافي..أغرب الخطابات بالأمم المتحدة

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أونا

كاسترو وخوريتشوف والقذافي ومبعوث الهند

كتب – عمر محمد

بلغة دبلوماسية هادئة يقف رؤساء وزعماء العالم على منصة الأمم المتحدة، لعرض وجهات نظرهم تجاه القضايا المختلفة إلا أن منصة الأمم المتحدة لم تخل من الخطابات والتصرفات الغريبة والمثيرة والمدهشة.

فبين خطاب القذافي الذي شهد تمزيق ميثاق المنظمة الدولية، وحذاء زعيم الاتحاد السوفييتي، وخطاب مندوب الهند وفيدل كاسترو الذين وصلا لأرقام قياسية في طولهما، وسباب تشافيز لرئيس الولايات المتحدة، وقف العالم يشاهد.

 

 

 

 

خطاب الـ 8 ساعات

المبعوث الهندي كريشنا مينون خلال علاجه

المبعوث الهندي كريشنا مينون خلال علاجه

ألقى المبعوث الهندي لدى الأمم المتحدة ،«كريشنا مينون»، عام 1957، خطابًا مطولًا استمر نحو 8 ساعات حول أزمة أقليم كشمير.

الدبلوماسي الهندي مينون فقد وعيه قبل الانتهاء من خطابه، وتم نقله إلى المستشفي ولكنه عاد في وقت لاحق بعد تلقيه العلاج اللازم، واستأنف خطابه لمدة ساعة أخرى بينما كان الطبيب المختص يفحص ضغط دمه من حين لآخر.

كاسترو وخطاب الـ 270 دقيقة

الزعيم الكوبي كاسترو في الأمم المتحدة

الزعيم الكوبي كاسترو في الأمم المتحدة

تحت عنوان “فلسفة الحرب ستزول بزوال النهب” بدأ الزعيم الكوبي فيديل كاسترو- التابع للمعسكر السوفيتي في ذلك الوقت- كلمته عام 1960 في الدورة الـ15 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقدم كاسترو خطابًا استمر 4 ساعات ونصف، استعراض خلالها أهداف الثورة الكوبية، ومهاجمة الإمبريالية الأمريكية، ووصف الرئيس الأمريكي المرشح جون كينيدي بـ«الجاهل»، و «غير المتعلم».

«خورتشوف» يخلع حذائه

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رئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خوريتشوف

رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك «نيكيتا خوريتشوف» كان بطلًا لأحد المواقف بالأمم المتحدة عام 1960 حيث قدم واحدة من أكثر الخطب شهرة عندما قام بخلع حذائه وضرب بها بقوة على منبر الجمعية العامة، اعتراضًا على خطاب رئيس الوفد الفلبيني، «لورينزو سومولونج»، الذي هاجم فيه السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي.

واستخدم «خروتشوف» حذاءه مرتين في الدق على المائدة أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعبيرا عن غضبه من سياسة الأمم المتحدة.

تشافير ينعت بوش الابن بـ«الشيطان»

الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز - أرشيفية

الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز – أرشيفية

في عام 2006 قدم الرئيس الفنزويلي الراحل «هوجو تشافيز» أداء مسرحيًا هزليًا خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلًا “إن الشيطان كان هنا أمس، ولا تزال رائحة الكبريت بالمكان” في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الذي كان يلقي خطابه قبله.

وقال تشافيز آنذاك إن خطاب بوش يمكن أن يطلق عليه اسم “كتاب طبخ الشيطان”، مضيفا أن الرئيس الأمريكي “يعلمنا كيف نعيش ويسعى إلى الهيمنة العالمية”.

انهيار مترجم ليبي بسبب خطاب القذافي

معمر القذافي في الأمم المتحدة - أرشيفية

معمر القذافي في الأمم المتحدة – أرشيفية

الزعيم الليبي السابق معمر القذافي المثير للجدل في كثير من خطاباته، كان هو الآخر بطلًا لموقف تسبب في سقوط المترجم الليبي المكلف بالترجمة الفورية، مغشيًا عليه من التعب، بعد استمراره كلمته لأكثر من 90 دقيقة رغم أن مدة الخطاب كان يجب ألا تتجاوز 15 دقيقة.

وفي خطابه هاجم القذافي مجلس الأمن قائلًا «لا ينبغي أن يسمى المجلس بمجلس الأمن، ينبغي تسميته بمجلس الإرهاب»، كما رمى ميثاق الأمم المتحدة على الأرض، مشيرًا إلى أن ليبيا غير ملزمة بقرارات الأمم المتحدة لأن مجلس الأمن الدولي يستخدم ضد بلاده.

كما طالب الزعيم الليبي بإقامة خيمة بدوية كمقر إقامة له في نيويورك قوبلت بالرفض، لكن دونالد المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية وأحد كبار أباطرة تجارة العقارات فى الولايات المتحدة احتوى الأزمة وسمح للقذافي بإقامة الخيمة في فناء منزله.

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أونا

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