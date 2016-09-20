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بالصور..تشميع مصنع بالشمع الأحمر لضبط 50 طن مخللات فاسدة بداخلة ببني سويف‎

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جانب من الحملة

جانب من الحملة

 

داهمت حملة مكبرة من قسم مراقبة الأغذية، بإدارة إهناسيا الصحية غرب محافظة بني سويف، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، اليوم الثلاثاء، مصنع لتصنيع المخللات بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 255 برميل بلاستيك، عبوة 100 كيلو جرام، من المخلل بما يوازي 50 طن، وبفحصة تبين فسادة وانبعاث رائحة كريهة منه، وعدم الاحتفاظ بقوامة الطبيعي.

وقررت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة، إغلاق وتشميع المصنع وتحرير محضرجنحة صحية لمالكة.

 

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