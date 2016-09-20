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تشوركين: رفض واشنطن نشر تفاصيل الاتفاق حول سوريا يحول دون التصديق عليه

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تشوركين: رفض واشنطن نشر تفاصيل الاتفاق حول سوريا يحول دون التصديق عليه تشوركين: رفض واشنطن نشر تفاصيل الاتفاق حول سوريا يحول دون التصديق عليه

فيتالي تشوركين

صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، اليوم الثلاثاء، بأنه يستحيل مطالبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع بالتصديق على الاتفاق “الروسي-الأمريكي” حول سوريا طالما أن واشنطن ترفض نشر تفاصيل الاتفاق، وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن موسكو تسعى إلى الكشف عن تفاصيل اتفاقها مع واشنطن حول سوريا أمام مجلس الأمن الدولي وتبني قرار دولي يدعم هذا الاتفاق الرامي إلى وقف إطلاق النار في سوريا وتفعيل المفاوضات والعملية السياسية من أجل تسوية الأزمة في سوريا.

من جهة أخرى، كان ممثل بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة برر -في وقت سابق- رفض بلاده إطلاع مجلس الأمن على تفاصيل الاتفاق “الروسي – الأمريكي” بشأن الهدنة في سوريا بقوله، “إن من شأن ذلك أن يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية”.

أ ش أ

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