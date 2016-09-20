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قيادى بحركة فتح: استشهاد فلسطيني جاء بعد انسداد الأفق السياسي

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قيادى بحركة فتح: استشهاد فلسطيني جاء بعد انسداد الأفق السياسي قيادى بحركة فتح: استشهاد فلسطيني جاء بعد انسداد الأفق السياسي

نائب أمين سر المجلس الإستشاري لحركة فتح، محمد الحوراني

قال نائب أمين سر المجلس الإستشاري لحركة فتح، محمد الحوراني، إن التصعيد الموجود الآن داخل الأراضي الفلسطينية، بعد استشهاد فلسطيني وإصابة إثنين فى عمليتين منفصلتين فى القدس والخليل، جاء جراء انسداد الأفق السياسي، لوجود حكومة يمنية متطرفة، تعتقد أنها تستطيع فرض حقائق علي الأرض للشعب الفلسطيني، وهو غير صحيح.

وأضاف الحوارني، خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن السياسات التي تقوم بها إسرائيل فى منتهي الخطورة من مصادرة الأراضي والاعتقال والاغتيال وهدم المنازل، وفي ظل هذا الأمر يقوم الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه وهويته.

وأوضح الحوراني، أن صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات الإسرائيلية، هو من يُشجع حكومة بنيامين نتنياهو، على الاستمرار في ذلك النهج.

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أونا

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