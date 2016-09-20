أردوغان: تدخل قواتنا في سوريا أدى إلى الاستقرار.. ولابد من التكاتف لحل الأزمة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ قليل، إن التدخل التركي في شمال سوريا أدى بدور كبير إلى الاستقرار والسلام، موضحًا أن تركيا استقبلت أعدلداد كبيرة من اللاجئين السوريين وستواصل ذلك، مضيفًا أن بلاده أنفقت 25 مليار دولار على اللاجئين.

ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى إيجاد حل سياسي فوري لأزمة سوريا، محذرًا من التهديديات الأمنية المحتملة حول العالم، مؤكدًا أن كثير من دول العالم تحت تهديد منظمة فتح الله جولن.

وتتهم السلطات التركية جولن بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا في يوليو الماضي.

واتهم الرئيس التركي أيضا الاتحاد الاوروبي بعدم الوفاء بوعوده بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد.