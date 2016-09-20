زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يعارض جهود عرقلة بيع أسلحة للسعودية

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل يوم الثلاثاء إنه سيعارض مسعى في الكونجرس لإقرار إجراء يسعى إلى عرقلة صفقة قيمتها 1.15 مليار دولار لبيع دبابات أبرامز وغيرها من العتاد العسكري للسعودية.

وبحسب رويترز أبلغ المشرع الجمهوري الصحفيين أن السعودية حليف جيد للولايات المتحدة منذ سنوات عديدة ومن المهم الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الرياض.

وقدمت مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين مشروع قرار مشتركا يسعى إلى عرقلة صفقة الأسلحة قائلين إن السعودية لديها سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان وإن الاتفاق سيغذي سباق أسلحة في المنطقة.