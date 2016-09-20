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مستشار رئيس وزراء المجر يغادر مطار القاهرة الدولى

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مستشار رئيس وزراء المجر يغادر مطار القاهرة الدولى مستشار رئيس وزراء المجر يغادر مطار القاهرة الدولى

أرشيفية

 

غادر مطار القاهرة الدولي، جوزيف جيسكور، مستشار رئيس وزراء المجرى والوفد المرافق له، متوجهًا إلى روما في ختام زيارة له استمرت 3 أيام بحث خلالها سبل دعم علاقات التعاون بين والمجر.

وكان الوفد المجري قد التقى خلال زيارته بعدد من كبار المسئولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والمجر في شتى المجالات، على ضوء نتائج زيارة فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر لمصر، في شهر يونيو الماضي، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع الرئيس عبدالفتاح وكبار المسئولين، وتم بحث دعم علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

ويذكر أن جيسكور، قد وصل مساء يوم الأحد الماضي، القاهرة قادمًا، من بودابست على رأس وفد رفيع المستوى.

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