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«رونالدو» و«بيل» يعودان لريال مدريد أمام فياريال

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«رونالدو» و«بيل» يعودان لريال مدريد أمام فياريال «رونالدو» و«بيل» يعودان لريال مدريد أمام فياريال

رونالدو وبيل _ أرشيفية

صرح زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إن الثنائي كريستيانو رونالدو وجاث بيل سيعودان الى صفوف ريال مدريد في مباراته بدوري الدرجة الأولى الاسباني أمام فياريال يوم الاربعاء، حسبما ؟أفادت “رويترز”.

وغاب رونالدو هداف ريال مدريد عبر العصور عن انتصار يوم الاحد 2-صفر على اسبانيول بسبب التهاب في الحلق.

وغاب بيل بسبب اصابة في الفخذ تعرض لها خلال الفوز في دوري ابطال اوروبا على سبورتنج.

وأكد زيدان – خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء – قبل مواجهة فياريال “كلاهما بخير وتدربا بشكل طبيعي، وهما في كامل الجاهزية.”

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