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«السيسي» و«أولاند» وقادة أفارقة يبحثون دعم مشروعات الطاقة المتجددة بإفريقيا

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«السيسي» و«أولاند» وقادة أفارقة يبحثون دعم مشروعات الطاقة المتجددة بإفريقيا «السيسي» و«أولاند» وقادة أفارقة يبحثون دعم مشروعات الطاقة المتجددة بإفريقيا

وأولاند_أرشيفية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الذي نظمه الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، لاستعراض المشروع الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة التي ستدعمها فرنسا في إفريقيا.

ويشارك في الاجتماع أيضا رئيس غينيا ورئيس تشاد ورؤساء عدد من المنظمات الدولية المعنية بمواجهة التغيرات المناخية.

وكانت فرنسا قد أعلنت خلال مؤتمر باريس لمواجهة تغير المناخ العام الماضي، عن تعهدات بتقديم ملياري دولار لدعم مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة في إفريقيا والدول النامية.

ومن المقرر أن يعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه، غدا الأربعاء، لاجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة الخاصة بالمناخ التي ستجتمع على هامش اجتماعات الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما قامت به فيما يتعلق بمبادرة الطاقة الجديدة والمتجدة لإفريقيا وخطط تفعيل هذه المبادرة.

كما يعقد اجتماع آخر هو المنتدي الاقتصادي للوزراء المعنيين بالتغير المناخي والذي يضم 17 دولة من بينها مصر، يوم الجمعة القادم، بمشاركة وزير البيئة الدكتور خالد فهمي للتحضير لمنتدى مراكش الخاص بتغير المناخ، وعرض ما تم حتى الآن من جهود في هذا الصدد منذ قمة باريس.

أ ش أ

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