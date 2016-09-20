بالصور..قيادى بحركة صوت مصر يشارك فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بنيوجيرسي

شارك رجل الأعمال رأفت صليب، عضو المكتب التنفيذى لحركة صوت مصر فى الخارج، في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد في نيوجيرسي، في إطار فاعليات الترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يزور نيويورك حاليًا، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونظم المؤتمر رئيس الهيئة القبطية الأمريكية برئاسة عادل عجيب، والذى أكد إن المؤتمر شهد إقبالاً كبيرًا من المصريين في الولايات المتحدة، وأعضاء بارزين في الحزب الجمهوري، مضيفًا أن المؤتمر أطلق حملة لإحياء مسار العائلة المقدسة لاستهداف أكثر من مليون سائح يزورون مصر سنويًا من المصريين في الخارج وجلب مليارات الدولارات من العملة الصعبة للبلاد، كما شارك فى المؤتمر الاعلامى وائل الابراشى ومن أبرز النواب الذين شاركوا خالد يوسف،عماد جاد، طارق الخولى، صلاح حسب الله.

وفى كلمته أمام المؤتمر قال صليب، إن جميع المصريين فى الخارج هم مصريو المهجر، رافضًا مصطلح أقباط المهجر، لأن أنظمة سابقة فى مصر حاولت الترويج لهذا المصطلح المرفوض، وأضاف أنه اتفق خلال لقائه العام الماضى مع قداسة البابا تواضروس الثانى، على أن المصطلح الصحيح هو مصريو المهجر وليس أقباط المهجر، وأن قداسة البابا أبدى إعجابه بمصطلح مصريو المهجر.

وطرح صليب، خلال كلمته مبادرة لرجال الأعمال، مؤكدًا استعداده التام للمشاركة فيها، وهى أن يقوم كل رجل أعمال بتبنى مدرسة من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، ويقوم على نفقته بتطويرها من حيث أجهزة الكمبيوتر والمعامل والمعدات، كما يقوم بتأهيل المدرسين حتى يكونوا قادرين على بناء جيل جديد من الطلاب، يساعد فى تقدم مصر بعقوله المتطوره علميا وبثقافة تجعله لديه قبول للحوار وتقبل الآخر.

ومن جانبه قال الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين، رئيس حركة صوت مصر فى الخارج، إن رجل الأعمال رأفت صليب توجه منذ قليل للمشاركة فى الوقفة الحاشدة للجالية المصرية أمام الامم المتحدة، حيث سيلقى الرئيس السيسى كلمة مصر أمام اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامه للأمم المتحدة.

وأضاف صلاح الدين، أن المهندس ناصر عبد العزيز رئيس اللجنة التنسيقية للحركة فى أمريكا وأعضاء الحركة بعد مشاركتهم القوية فى استقبال الرئيس، وفى الوقفات الحاشدة المؤيدة لمصر ورئيسها، وصلوا للمشاركة فى الوقفة الحاشدة التى تستمر عدة ساعات ،مام ال،مم المتحدة وسينضم اليهم بعد قليل رأفت صليب عضو المكتب التنفيذى للحركة.