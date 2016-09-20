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زيارة السفيرة المصرية برواندا لمخيم “مهاما” للاجئين البورونديين

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زيارة السفيرة المصرية برواندا لمخيم “مهاما” للاجئين البورونديين زيارة السفيرة المصرية برواندا لمخيم “مهاما” للاجئين البورونديين

السفيرة نميرة نجم، سفير لدى رواندا

زارت السفيرة نميرة نجم، سفير مصر لدى رواندا، مخيم مهاما للاجئين البورونديين فى رواندا، للوقوف على أحوال المخيم واحتياجات اللاجئين.

والتقت نجم وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسى فى رواندا، بممثلى الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الذين اصطحبوا الوفد فى جولة ميدانية داخل المخيم ، حيث تعرف السفراء على التحديات التى يواجهها اللاجئين، فى ظل قرب موسم المطر الحالى، وخاصة فيما يتعلق باحتياجات المعيشة والحالة الصحية.

وصرحت نجم، بأن مصر تعكف حاليًا على التشاور مع الأمم المتحدة والحكومة الرواندية، حول توفير المساعدة الصحية للاجئين البورونديين، كنوع من المساهمة فى رفع المعاناة الإنسانية التى يواجهها هؤلاء اللاجئين.

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