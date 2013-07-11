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الحلقة الثانية من "اسم مؤقت".. يوسف يفقد الذاكرة ويتعرض لمحاولة اغتيال

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الحلقة الثانية من "اسم مؤقت".. يوسف يفقد الذاكرة ويتعرض لمحاولة اغتيال الحلقة الثانية من "اسم مؤقت".. يوسف يفقد الذاكرة ويتعرض لمحاولة اغتيال

كتب : روان مسعد الخميس 11-07-2013 14:37

بدأت أحداث مسلسل اسم مؤقت بنقل البطل "يوسف" الذي يلعب دوره الفنان يوسف الشريف إلى مستوصف بسيط بعد أن وجده شخصان يركبان عربية نصف نقل، بعد تعرضه لحادث مسلح أفقده الوعي، وظهر دكتور "أيمن" الذي شخص حالته بارتجاج في المخ نتيجة الضرب والدخول في غيبوبة.

كانت حملة رأفت الراوي الانتخابية تسير على خطى جيدة، حتى ظهر به فضيحة أخلاقية لرأفت الراوي، أما مسؤولة حملته الانتخابية "نهى" التي كانت مخطوبة لزميلها في العمل "وائل" فوالدها لم يكن راضيا عن تلك الخطبة، واختفت نهى بعد أن تأخر عليها وائل في الصباح للذهاب للعمل. وعند كشك ميشا كانت الأمور تسير على ما يرام وتذكر ميشا أنه كان له صديقا منذ صغره، وبعد أن كبر أخذ صديقه هذا يرسل له الأموال، وهو من أرسل مصاريف الكشك، ثم مصاريف انقاذه من البلدية.

خواطر تجول داخل دماغ شريف أثناء غيبوبته، يرى مراهقا حزينا ينظر إليه مرتديًا جلبابا أبيض يذكره بنفسه ويؤكد على معرفته به، ويوسف يعرفه لكن لا يستطيع التذكر، يقود هذا الصبي يوسف إلى باب، يفتح الباب ويدخل يوسف بالتزامن مع إفاقته من الغيبوبة. تحدث يوسف للدكتور أيمن الذي فهم من حديثه تعرض يوسف لفقدان ذاكرة، وقرر أن يعرضه على طبيب كبير ليشخص ويعالج حالته.

وجد يوسف في جيب سرواله كارتا عليه رقم هالة فاتصل بها وأتت لأخذه وعرف منها بعض المعلومات عن شخصيته وشركته، ثم وجد رقم وائل فاتصل به، وقال إن نهى هي الوحيدة التي تعرف عنوان شركته، وذهب لمقابلته، ففاجأه وائل بأنه ليس يوسف وأن يوسف ذهب لمقابلة رأفت الراوي مع الفتاة التي كانت في الفيديو مع المرشح الرئاسي، وشخص آخر لم يتبينه.

مع انتهاء الحلقة تعرض يوسف لمحاولة اغتيال لكنه نجا منها، وقتل الشخصين اللذان حاولا اغتياله وسرق العربية والمسدسات.

يُذكر أن مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف وشيرين عادل وداليا مصطفى وعايدة رياض وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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