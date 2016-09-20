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سياسي سوري: مفتاح الأزمة السورية في يد الولايات المتحدة الأمريكية

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سياسي سوري: مفتاح الأزمة السورية في يد الولايات المتحدة الأمريكية سياسي سوري: مفتاح الأزمة السورية في يد الولايات المتحدة الأمريكية

الباحث السياسي السوري، أسامة دنورة

قال الباحث السياسي السوري، أسامة دنورة، إن الكرة الآن ليست في ملعب موسكو ودمشق، وإنما في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى ضرورة حل الأزمة السورية.

وأضاف دنورة، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن الجانب الأمريكي لم يُساهم حتى الآن في حل الأزمة السورية، لأن أمريكا لازالت تدعم التنظيمات الإرهابية الموجودة في سورية، التي ترفض احترام الهدنة.

وأوضح دنورة، أن الحل يكمن في حالة توقف دعم أمريكا عن الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن الجماعات المتطرفة هي من تستهدف القوافل الإنسانية، وليس نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما يدعي البعض.

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