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استشهاد أحد جنودنا البواسل متأثراً بجراحه إثر إصابة سابقة

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استشهاد أحد جنودنا البواسل متأثراً بجراحه إثر إصابة سابقة استشهاد أحد جنودنا البواسل متأثراً بجراحه إثر إصابة سابقة

اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد احد جنودها البواسل متاثرا بجراحه إثر  إصابة سابقة  خلال مشاركته مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

  وقالت القيادة العامة  للقوات المسلحة ان الشهيد سعيد عنبر جمعه الفلاسي انتقل الى جوار ربه اليوم متأثرا بجراحه إثر  إصابة سابقة  خلال مشاركته مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وكان الشهيد يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات فرنسا.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد..سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته و يتغمده بواسع رحمته .

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