نجلاء العور: تحديث بيانات الفئات المستحقة للمساعدة مرة في السنة

وجهت معالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع المعنين بالوزارة بتحديد دورية تحديث البيانات على ان تكون مرة واحدة خلال العام وذلك لكل الفئات المستحقة الى المساعدة الاجتماعية بعد إن كانت تقتصر على فئة المسنين فقط لتشمل جميع الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية ليلغى بذلك الاجراء السابق الذي كان يعتمد على التحديث الدوري مرتين في العام الواحد.

وأتى التوجيه لتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات وتحسيناً لخدمة المتعاملين . كما إنها ستوفر على مستحقي المساعدة الاجتماعية الوقت والجهد الذي كانوا يبذلونه للحصول على الوثائق التي يحتاجونها لإستيفاء المستندات عند عملية تحديث البيانات مضيفةً بأن أغلب المتعاملين مع قطاع الضمان الاجتماعي في الوزارة هم من الفئات التي تحتاج إلى دعم ومساندة، هذا وستقوم الوزارة بمتابعة أوضاع المستفيدين خلال العام لدراسة الإحتياجات الإجتماعية من خلال تبني أفضل الممارسات في البحث الإجتماعي والتي تشمل الزيارات ميدانية و التواصل المباشر.

وأشارت سعادة سناء محمد سهيل وكيلة الوزارة إن تحديد دورية التحديث وإستيفاء المستندات لمرة واحدة خلال العام لمستحقي المساعدة الاجتماعية جاء لتطوير العمل الإداري وتحقيق توجهات الحكومة في إسعاد المتعاملين و تقديم خدمة متميزة لمواطني الدولة.

ولضمان التطبيق الفعال للتوجيه أكدت سعادتها بأن الوزارة ستقوم بتعديل الإجراءات والأنظمة الداخلية المطلوبة لتحقيق الهدف بإنسيابية تامة، وأضافت أنّ الوزارة تعمل جاهدة على تطوير آليات العمل وتبسيط الاجراءات في سبيل تذليل كافة العقبات التي تواجه المستفيدين من المساعدة الاجتماعية بشكل خاص والمستفيدين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها بشكل عام وذلك تحقيقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تهدف لتقديم خدمة متميزة للمتعاملين دون أية عوائق وعقبات.. وإّن توجه الوزارة بتحديد دورية البحث مرة واحدة في العام يأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية في كافّة عمليّاتها من ناحية، ولأن تكون في مقدّمة المؤسسات الحكومية التي تقدم أرقى الخدمات لمتعامليها.