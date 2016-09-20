صور.. افتتاح الدورة الـ23 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر

افتتح وزير الثقافة، حلمي النمنم، مساء اليوم الثلاثاء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر في دورته الـ23.

وبدأت فعاليات الافتتاح، بالسلام الوطني، تلتها كلمة الدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، ووزير الثقافة، حلمي النمنم، وأعقبها تكريم عدد ممّن أثروا الحياة المسرحية، وهم من كينيا “مومبي كاجوا”، ورئيس الهيئة الدولية للمسرح «iti» محمد سيف الأفخم، والمخرجة الامريكية تورانج يحيازريان، والكاتب النيجيري فيمي أوشفيسان، والنجم الكبير جميل راتب.

كما تم تقديم العرض الصينى “thunder storm” أو “عاصفة رعدية” بحفل الافتتاح والذى وقع الاختيار عليه كعرض افتتاح بمناسبة الاحتفال بالعام الثقافى المصري الصيني في ٢٠١٦، وسط حضور نخبة من الفنانين والمسرحين من مصر والعالم.

المراسل: عمر عبدالناصر