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نشرة ONA..تعاون بين DMC و”صوت القاهرة”..ميجا FM تفاوض إنجي أنور..On Sport تفاوض الرياضي خالد بيومي

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إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

 

قال الإعلامي محمد العمري، رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، في تصريح خاص لوكالة “ONA” ، إن قناة “DMC مسرحيات”، تتفاوض على شراء بعض محتوى مسرحيات مملوكة لشركة صوت القاهرة..للمزيد

لوجو القناة

لوجو القناة

تفاوض قناة On Sport، خالد بيومي للانضمام إلى الاستديو التحليلي على شاشتها..للمزيد

الناقد الرياضي خالد بيومي

الناقد الرياضي خالد بيومي

بدأت “ميجا FM”، الدخول في مفاوضات مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج ” مساء القاهرة”، المذاع على شاشة TEN، للانضمام إلى المحطة بفكرة برنامج جديد..للمزيد

الإعلامية إنجي أنور – أرشيفية

الإعلامية إنجي أنور – أرشيفية

نشر الحساب الرسمي لقناة النهار ONE – على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” – برومو الموسم الثالث من برنامج “الفرنجة”، الذي يقدمه الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي..للمزيد

لوجو برنامج الفرنجة

لوجو برنامج الفرنجة

تحل الراقصة الاستعراضية “دينا” ضيفة على أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج “المتوحشة”، الذي تقدمه الإعلامية سالي عبد السلام على قناة “النهار one”..للمزيد

الراقصة دينا

الراقصة دينا

أعلن الإعلامي سيد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، عن عودته مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم برنامج ” حضرة المواطن” على شاشة العاصمة..للمزيد

سيد علي

سيد علي

يحل الفنان محمد رجب، يوم الخميس المقبل، ضيفًا على برنامج “افصل واسمع” المذاع على الراديو 9090..للمزيد

الفنان محمد رجب – أرشيفية

الفنان محمد رجب – أرشيفية

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أونا

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