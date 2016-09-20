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رئيس الوزراء يتابع "استيراد القمح" ويتلقى تقرير وزير التموين حول المناقصات

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رئيس الوزراء يتابع "استيراد القمح" ويتلقى تقرير وزير التموين حول المناقصات رئيس الوزراء يتابع "استيراد القمح" ويتلقى تقرير وزير التموين حول المناقصات

>كتبت هند مختار

كشفت مصادر حكومية مسئولة، لـ"اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يتابع تفصيليا وعن قرب مع الجهات المعنية، تقرير حول ملف استيراد القمح.

 

 

وأوضحت المصادر، أن رئيس الوزراء تلقى تقرير من اللواء محمد على مصيلحى، حول المناقصات الثلاثة التى تمت بشأن القمح، والتى كان أخرها أمس الاثنين، والتى أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية إلغاء المناقصة الثالثة لاستيراد القمح، وذلك بعد عدم تقدم أى من الشركات بعروض حسب المواصفات الجديدة، التى تنص على خلو القمح من أى نسبة من فطر الإرجوت.

 


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