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الحلقة الثانية من "نيران صديقة": كتاب الدم يكشف لغز الأصدقاء

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الحلقة الثانية من "نيران صديقة": كتاب الدم يكشف لغز الأصدقاء الحلقة الثانية من "نيران صديقة": كتاب الدم يكشف لغز الأصدقاء

كتب : سارة محمد منذ 33 دقيقة

تظهر الحلقة الثانية من مسلسل "نيران صديقة" أن نهال " كندة علوش" قد قتلت على يد مدحت "محمد شاهين"، ويتفاجأ الأصدقاء بظهورها مرة أخري بعد أن أختفت عدة سنوات.

ويعثر الأصدقاء علي "رنا" الينت التي صدمها أمس ابن منه شلبي مقتولة في أحدى الشقق، ويقروا أن يأخدونها إلى منزل رأفت، "ظافر العابدين"، ويسود المسلسل حالة من الغموض حول إذا كانت رانا أبنت منه شلبي أو كندة علوشة، وتعرف منه شلبي خلال الأحداث أن زوجعل كان يخونها مع رانيا يوسف وأنهم كانوا على علاقة سابقة.

ويظهر الكتاب الذى كتن جزء من اللعبة التى أتى بها رأفت من المغرب في يد أبنه، ويتعرف الشاب على حكاية أبيه وأمه من خلال الكتاب الذى ظهر بأنه يكتب الأحداث الماضية بالدم، وتنتهي أحداث الحقة بدفنهم لرنا في الصحراء ثم يتوجهة إليها ابن منه شابي لإخراجها.

يذكر أن المسلسل بطولة منة شلبي، عمرو يوسف، رانيا يوسف، كنده علوش، ظافر العابدين، صبري فواز، سلوى خطاب، محمد شاهين، باسل الخياط، محمد ممدوح، وأخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.

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