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القوات العراقية تسيطر على “المجمع السكني” في الشرقاط بصلاح الدين

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القوات العراقية تسيطر على “المجمع السكني” في الشرقاط بصلاح الدين القوات العراقية تسيطر على “المجمع السكني” في الشرقاط بصلاح الدين

الجيش-العراقي

سيطرت القوات العراقية اليوم الثلاثاء على منطقة المجمع السكني بمركز قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين ورفعت العلم العراقي عليها.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن قطعات اللواء 35 والفرقة المدرعة التاسعة وحشد العشائر شاركت في عملية السيطرة على المجمع السكني الواقع خلف منطقة “المسيحلي” التى حررتها من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

كما حررت قوات تابعة للفرقة السابعة بالجيش العراقي اليوم قريتي الخالدية وعوناية في جزيرة البغدادي بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن الفرقة السابعة مدعومة بقوات الحشد حررت القريتين في جزيرة البغدادي وقتلت أربعة إرهابيين من داعش وتفجير سيارة مفخخة ورفع عشرات العبوات الناسفة التى زرعها التنظيم.

وكانت عملية عسكرية انطلقت بالتزامن اليوم لتحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وجزيرتي الرمادي وهيت بالأنبار من قبضة داعش.

أ ش أ

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