بالصور..«عاشور» يكرم أبناء محامي الجيزة المتفوقين فى جميع المراحل التلعيمية

كرم سامح عاشور نقيب المحامين، أبناء محامين الجيزة المتفوقين، في شهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، اليوم الثلاثاء، في احتفالية نظمتها النقابة بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وأكد «عاشور»، أنه يشرف النقابة مشاركة أعضائها في تفوق أبنائهم الدراسي، مضيفًا: «نعلم مشقة التربية والدراسة ولكن كل ذلك يهون في لحظة التفوق والنجاح».

وتابع: «النقابة تشجع أعضائها على الاهتمام بنجاح أبنائهم، فالبقاء للقوي علميا، ولذلك فإن تفوق أبناءنا يعطي لنا جميعا وطن قوي ومتقدم».

وحضر الحفل أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، وكمال مهنا، وسامح صديق، أعضاء المجلس، ويذكر أن أمس الإثنين شهد تكريم أبناء محامين القاهرة، فيما شهد الأحد حفل تكريم أبناء محامين الأقاليم.