الزمالك يعلن عن الشركة الراعية الجديدة في مؤتمر صحفي غداً

يشهد نادي الزمالك في السادسة من مساء غد الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا تقيمه شركة بريزنتيشن سبورت للإعلان عن إحدى الشركات الجديدة الراعية لقميص الفريق الأبيض.

ونجحت شركة بريزنتينش الراعي الرسمي للزمالك في الاتفاق مع شركة «لاكتيل» لتكون أحد رعاة قميص النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، بحيث يوضع شعار الشركة خلف قميص الزمالك أعلى الرقم ليكون الإعلان الرئيسي في ظهر القميص.

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر الصحفي، مرتضى منصور رئيس الزمالك، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، وعمرو وهبي المدير التنفيذي، بالإضافة إلى محمد حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة «لاكتيل».

ومن المنتظر أن يلقي مرتضى منصور كلمة على هامش المؤتمر يتحدث فيه عن فريق الكرة وآخر أخبار الزمالك الذي يستعد لمواجهة الوداد المغربي يوم السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.