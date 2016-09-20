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للمرة الثانية.. «شارل ديجول» تتجه إلى المتوسط للمشاركة في الحرب ضد داعش

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للمرة الثانية.. «شارل ديجول» تتجه إلى المتوسط للمشاركة في الحرب ضد داعش للمرة الثانية.. «شارل ديجول» تتجه إلى المتوسط للمشاركة في الحرب ضد داعش

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول – أرشيفية

أعلنت قيادة أركان الجيش الفرنسي اليوم الثلاثاء، أن حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» أبحرت نحو الشرق الأوسط للمشاركة في حملة استعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم داعش.

وصرح المتحدث باسم قيادة الأركان الكولونيل باتريك ستيجر أن السفينة “أبحرت من تولون جنوب فرنسا مساء الاثنين، وتواصل تدريباتها قبل التوجه إلى شرق المتوسط”، من دون تقديم تفاصيل إضافية، حسب ما «فرانس برس»

وكان ستيغر توقع في مطلع الشهر الجاري أن “تقدم حاملة الطائرات الدعم للقوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل”.

وستسهم “شارل ديجول” التي تحمل 24 طائرة مقاتلة من طراز “رافال مارين” في زيادة القدرات الجوية التي تخصصها فرنسا لمكافحة المسلحين بنسبة 3 أضعاف، إضافة إلى 12 طائرة “رافال” متمركزة في الأردن والإمارات.

وعلى غرار خريف 2015 ستتمركز السفينة في شرق المتوسط لتكون أقرب إلى سوريا والعراق.

وكانت فرنسا أرسلت مدافع “سيزار” إلى الجيش العراقي استعدادا للهجوم، وهي بطاريات مدفعية تركب على شاحنات ويصل مداها لـ40 كلم.

وهذه هي المرة الثالثة منذ يناير 2015، التي تشارك فيها “شارل ديجول” في الحرب ضد داعش، وستكون المهمة الأخيرة لحاملة الطائرات الفرنسية الفريدة قبل عملية صيانة كبرى لمدة 18 شهرا في مطلع 2017.

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