وفد روسي يصل مطار القاهرة لتفقد حطام «طائرة المنكوبة»

قام وفد أمني روسي الجنسية يضم 4 خبراء، بزيارة حطام الطائرة الروسية التي سقطت في صحراء العريش نهاية أكتوبر من العام الماضي، وذلك داخل مهبط مطار القاهرة الدولي، لمشاهدة الحطام، ومتابعة حالتها، في إطار التحقيقات المستمرة لكشف أسباب سقوط الطائرة الروسية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن الوفد وصل ظهر اليوم إلى المطار وتم السماح له بالدخول من منفذ «35» الخاص بقرية البضائع.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد ظل داخل ارض المهبط لمدة ساعتين، تفقد خلالها الحطام الخاصة بالطائرة الروسية.

وأضافت المصادر أن الوفد ضم خبراء جنائيين روسيين بالإضافة إلي خبراء من الطيران.