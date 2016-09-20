مقتل 7مدنيين بينهم طفلة فى قصف جوى لمليشيات مصراتة جنوب ليبيا

ذكرت مصادر ميدانية، اليوم تاثلاثاء، أن 7 مدنيين قد قتلوا بينهم 6 نساء، فى قصف اطائرات تابعة لميليشيات مصراتة، استهدفت مواقع تابعة للجيش الليبى، بالقربب من مدينة الجفرة جنوب ليبيا.

وأوضح العقيد أحمد المسمارى، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبى، أن غارة جوية استهدفت مشروع “نينا” الزراعي، في بلدية الجفرة، وأسفرت عن مقتل 6 نساء وطفلة، وإصابة عدد من العائلات كانوا يتواجدون بالموقع المستهدف، وذلك بحسب ما نشرته “سكاى نيوز” عربية.

وقال المسمارى، إن “الطائرات التابعة لميليشيات مصراتة استهدفت عائلات بالقرب من حوض عين كبريتية طبيعية في مشروع نينا الزراعي في الجفرة”.

وأضاف المسماري، أن الطائرات حاولت استهداف تجمع للواء 12 بقيادة عميد محمد بن نايل التابع لقوات الجيش الليبي، فيما لم يتم تسجيل خسائر في صفوف القوات المسلحة