«الوزراء»: 700 قاطرة ضمن المرحلة الأولي لتطوير قطاع السكك الحديدية

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يولديس أوجوليس، وزير نقل جمهورية لاتفيا، وذلك بحضور الدكتورجلال سعيد وزير النقل المصري، وسفيرة جمهورية لاتفيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في قطاع النقل والسكك الحديدية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء قد رحب بوزير نقل جمهورية لاتفيا، مؤكدًا استعداد الحكومة للتعاون معهم في مختلف المجالات، وخاصة في تطوير المشروعات في مصر بقطاعات السكك الحديدية والنقل، في ضوء خبرات لاتفيا في هذا المجال، وبما يشمل التصنيع المحلي وتطوير برنامج نظم التحكم والإدارة لقطاع السكك الحديدية، حيث من المتوقع العمل علي تطوير 700 قاطرة، كمرحلة أولي، في قطاع السكك الحديدية، والذى يبلغ 4000 عربة سكة حديد، كما طلب دعم لاتفيا لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب أمين عام منظمة الـ”يونسكو”، في ضوء ما تتمتع به من كفاءة مشهودة، خاصة في ظل حصولها علي دعم الاتحاد الأفريقي لتكون المرشحة الأفريقية لهذا المنصب الدولي.

وأضاف القاويش، أن وزير النقل المصري أشار لمقترح للتعاون مقدم من لاتفيا، والذي يتضمن عرض توريد وتصنيع عربات سكك حديدية، بالتعاون مع مصانع الانتاج الحربي، وكذا تدريب مجموعة من المهندسين والفنيين المصريين بلاتفيا، على أحدث التكنولوجيا الخاصة بتصنيع تلك العربات، وبما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي وبما يسمح كذلك بإمكانية التصدير للأسواق المجاورة.

ومن جانبه أبدى وزير نقل جمهورية لاتفيا، الاستعداد للتعاون في مختلف المجالات مع مصر التي لديها تاريخ حضاري كبير وثقافي عظيم، مشيرًا إلى لقائه مع وزير النقل المصري، الذي تضمن بحث سبل التعاون المختلفة من أجل تدشين علاقة تعاون استراتيجي في قطاع النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والاتصالات بين البلدين.