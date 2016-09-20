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استمرار حملة علاج عيوب الإبصار للأطفال لليوم الرابع علي التوالي ببورسعيد

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استمرار حملة علاج عيوب الإبصار للأطفال لليوم الرابع علي التوالي ببورسعيد استمرار حملة علاج عيوب الإبصار للأطفال لليوم الرابع علي التوالي ببورسعيد

مديرية الشئون الصحية ببورسعيد

كتب – حمال نوفل

تستمر فعاليات الحملة الفنية المجانية الخاصة بعلاج عيوب الإبصار، لدي الأطفال، لليوم الرابع علي التوالي، والتي تنظمها مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ممثلة في مستشفى الرمد التخصصي، بالتعاون مع قسم العيون بكلية الطب جامعة بورسعيد، بحضور الدكتور إيهاب غنيم استاذ طب وجراحة العيون كلية طب جامعة بورسعيد، والدكتور حسام حسين مدير المستشفي، وتم توقيع الكشف علي الأطفال من قبلهم.

وتهدف الحملة الفنية، والتي تستمر حتي ٢٤ سبتمبر الجاري، عن الاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدي الأطفال من سن 4 : 6 سنوات، من قصر النظر وطول النظر، والاستجماتيزم، والحول بأنواعه، والمياه البيضاء والزرقاء الوراثية لدي الأطفال،  والعيوب الخلقية في العين لدي الأطفال، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ علي صحة أطفال محافظة بورسعيد سن الحضانة.

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