أولاند: مستعدون لمساعدة الدول التي تواجه تهديدات إرهابية في إفريقيا

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنه بلاده مستعدة لمساعدة الدول التي تواجه تهديدات إرهابية لاسيما في أفريقيا، مشيرًا إلى أن غرب إفريقيا يعاني من المنظامت الإرهابية.

وحول الأزمة السورية أكد أولاند أن سوريا سوف تظل وصمة عار على المجتمع الدولى وخصوصا فى حلب، وأن اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا فشل ولا نعرف أسباب ذلك.

وشدد أولاند خلال كلمته في الدورة رقم 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يجب فرض العدالة، ومعاقبة من يستخدم الأسلحة الكيمياوية في سوريا، وأنه يجب على مجلس الأمن أن يجتمع بأسرع الأوقات لبحث الملف السوري.

وقال أولاند “يجب فرض وقف إطلاق النار في سوريا ثم ضمان وصول المساعدات لحلب وبقية المدن الشهيدة الأخرى”

وحول القضية الفلسطينية قال أولاند إنه بلاده اتخذت مبادرة لحلها مشيرا إلى أن عدم المضي في ذلك سيعطي فرصة للمتطرفين.

وأشار أولاند “هدفنا دفع الفلسطينيين والإسرائيليين للتفاوض للتوصل إلى اتفاق”.