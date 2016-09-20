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القبض على حارس مرمى ألمانى بعد تلقيه 43 هدفًا فى مرماه

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القبض على حارس مرمى ألمانى بعد تلقيه 43 هدفًا فى مرماه القبض على حارس مرمى ألمانى بعد تلقيه 43 هدفًا فى مرماه

أرشيفية

شهدت إحدى مباريات كرة القدم في ألمانيا، بين ناديي فونديرورت وابيرهوسن، فوز الأخير بنتيجة 43- 0، والغريب فى الأمر كان إلقاء القبض على حارس الفريق الخاسر، ماركو، وذلك بعد دخوله في شباكه كل دقيقتين هدف تقريبًا خلال مباراة فريقه.

وأقدم أربعة رجال شرطة إلى النادى، وأجروا حوارًا قصيرًا مع الحارس، الأمر الذى دفع حارس المرمى إلى غرفة تغيير الملابس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وقال مدرب النادى، “إننا لا نعلم حتى الساعة ما حدث فعلًا، أولا سمح بدخول 43 هدفاً بطريقة غريبة جدًا، ولاحقًا تأتي الشرطة لأخذه، والآن لا نستطيع الوصول إليه ، ونأمل أن يستأنف التدريبات مع الفريق”.

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أونا

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