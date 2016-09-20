الحكومة السودانية تطالب المنظمات الأجنبية بعدم دخول معسكرات اللاجئين الجنوبيين

طالبت الحكومة السودانية، المنظمات الأجنبية، بعدم دخول معسكرات اللاجئين الجنوبيين بولايات شرق دارفور والنيل الأزرق وغرب كردفان.

وشدد بابكر أحمد دقنة وزير الدولة بوزارة الداخلية، وممثل المفوض السامي لشئون اللاجئين بالسودان، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يحمل كافة طالبي اللجوء للبلاد بطاقات، وذلك حتى لا يتنقل هؤلاء للعمل في منطقة أخرى، بهدف ضبط عمليات اللجوء، مشيرا إلى أن العمل في معسكرات اللاجئين بالولايات يتم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ،وذلك بدعم المنظمات الوطنية، دون الأجنبية، التي لا يحق لها العمل في تلك المعسكرات.

وكشف دقنة عن ترحيل الإثيوبيين الذين دخلوا ولاية القضارف مؤخرا، إلى منطقة (أعمدة) بإقليم التقراي، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومتين الإثيوبية والسودانية ومعتمدية اللاجئين، لافتا إلى هدوء واستقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية بمعسكرات اللاجئين.

وكانت الحكومة والمفوضية السامية، قد وقعتا مذكرة تفاهم لدعم اللاجئين الجنوبيين الذين دخلوا مؤخرا.

أ ش أ