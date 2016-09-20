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مصرع مواطن تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد ببنى سويف

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مصرع مواطن تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد ببنى سويف مصرع مواطن تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد ببنى سويف

>بنى سويف : هانى فتحى

لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات أحد القطارات القادمة من القاهرة، أثناء عبوره شريط السكك الحديدية بمحطة سكة حديد بنى سويف.

وتلقى اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من المقدم وليد طاحون رئيس مباحث السكة الحديد ببنى سويف، بمصرع "على . ع . ع" 46 سنة، عامل، ومقيم سوهاج، أسفل عجلات قطار الصعيد، بمحطة سكة حديد بنى سويف، أثناء عبوره للقضبان.

ودلت تحريات المقدم مصطفى داوود رئيس مباحث قسم شرطة بندر بنى سويف، أن المتوفى نزل من أحد القطارات القادمة من الصعيد، لملء زجاجة مياه لأسرته التى كانت تستقل القطار فى طريقها للقاهرة، إلا أنه لم يشاهد القطار القادم من القاهرة ليسقط أسفل عجلاته ويلقى مصرعه. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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