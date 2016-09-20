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تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة سك العملة لـ19 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة سك العملة لـ19 ديسمبر تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة سك العملة لـ19 ديسمبر

>كتبت أمانى الأخرس

قررت الدئرة 3 جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة 8 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة "سك العملة" لجلسة 19 ديسمبر لسماع مرافعة الدفاع.

 

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وأيمن طيطة، وسكرتارية حسن الصيفى.

 

يذكر أن المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التى تزن 65 كيلو جراما، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.

 

وأوضحت تحقيقات النيابة أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة فى مصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.

 

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة "وائل.م" عامل سباكة، وتم ضبطه فى مسكنه، بالاشتراك مع "عبد الرحمن.م"، رئيس قسم السحب بالمصلحة، وأنه نظرًا إلى طبيعة عمله بالقسم؛ خطط مع العامل لسرقة محتويات الخزينة.

 

كما تبين أن المتهم الثانى سلَّم الأول أدوات تمكنه من ارتكاب الواقعة، تتمثل فى مفتاح إحدى الحجرات المجاورة للخزينة، حتى يتمكن من الدخول، دون تصويره عن طريق كاميرات المراقبة، وأرشده عن مكان المفاتيح، وتم ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية، ثم أحالتهما للمحاكمة.


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