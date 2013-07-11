الحلقة الثانية من "حكاية حياة": حياة تهرب وهشام يرفض ترك علاجها

كتب : فاطمة النشابي منذ 30 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "حكاية حياة" بطلب نهلة سلامة مديرة المصحة النفسية التي تُعالج بها "حياة"، من الدكتور "هشام" الذي يؤدي دوره طارق لطفي، ترك الإشراف على علاج "حياة".

يرفض "هشام" ترك الإشراف على علاج "حياة" لطبيب آخر، وتتعرض الأخيرة لمؤامرة من قبل مديرة المستشفى وأحد الأطباء، ويتدخل "هشام" لإنقاذها من جلسة كهرباء.

تتذكر "حياة" شقيقها "يوسف" الذي يؤدي دوره الفنان أحمد زاهر، وحياتهما سويا، ولأول مرة خلال أحداث الحلقة تعرف صورة ابنها "أدهم"، وتنتهي أحداث الحلقة بهروب "حياة" من المصحة النفسية بسبب المضايقات التي تتعرض لها.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وبطولة غادة عبدالرازق وروجينا وطارق لطفي.