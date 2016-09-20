"الرحلات الروسية": 500 رحلة شارتر إلى مصر عقب عودة الطيران

أعلنت رابطة منظمى الرحلات السياحية من روسيا (ATOR)، أن شركات الطيران الروسية، فى حالة استئناف الرحلات الجوية المستأجرة مع مصر وفى شرم الشيخ والغردقة، ستكون قادرة على القيام بما لا يقل عن 500 رحلة طيران عارض كل شهر.

وأوضحت الرابطة فى بيان لها نقلته وكالة "نوفستى" الروسية، أن الشركات ستكون قادرة على تنفيذ الرحلات، وأن افتتاح الموسم فى مصر يعود بالنفع ليس فقط على صناعة السياحة، ولكن أيضا على شركات الطيران، لأن الاتجاه المصرى يعطى فرص عمل للطائرات قصيرة المدى.

وأضافت الرابطة أنه فى حال استئناف الاتصالات الجوية مع مصر، فإن السوق الروسى سيتلقى طلبات كثيفة بسرعة كبيرة.