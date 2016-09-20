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مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة أوضاع المجازر والعمل على رفع كفاءتها

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مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة أوضاع المجازر والعمل على رفع كفاءتها مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة أوضاع المجازر والعمل على رفع كفاءتها

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد دراسة بشأن المجازر من حيث عددها وطبيعتها وتبعيتها الإدارية والمالية وحالتها من جميع النواحي مع وضع مقترحات لرفع كفاءتها وتطويرها وتحسينها.

ونص القرار على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير لرئيس الوزراء بنتائج أعمالها وتوصياتها، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الزراعة مقررًا للجنة، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالمجازر وزيادة طاقتها الاستيعابية، ورفع كفاءتها، لتحقيق أعلى جودة من اللحوم الناتجة منها، مع الاهتمام بتطبيق القواعد والمعايير الدولية الخاصة بعمل المجازر، وتفعيل دور الخدمات البيطرية.

 

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