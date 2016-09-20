مران الأهلي - حجازي يغيب عن ' بروفة ' مباراة المقاولون

غاب أحمد حجازي مدافع الأهلي عن المشاركة في تقسيمة مران اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

وشارك حجازي بشكل عادي في التدريبات البدنية مع زملائه، ولكنه لم ينضم إلى التقسيمة.

واجتمع حجازي بحسام البدري المدير الفني وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال بعد المشاركة في التدريبات البدنية.

وفضل الجهاز الفني عدم إشراك حجازي في التقسيمة، كونها ستكون بمثابة "بروفة" لمباراة المقاولون يوم الخميس.

ويريد البدري إشراك حجازي في التدريبات بشكل تدريجي، بناء على توصية خالد محمود طبيب الفريق.

يذكر أن حجازي شارك في التدريبات الجماعية لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.