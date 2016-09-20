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مران الأهلي - البدري يجرب الثنائي الهجومي.. وميدو جابر يواصل التألق

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مران الأهلي - البدري يجرب الثنائي الهجومي.. وميدو جابر يواصل التألق مران الأهلي - البدري يجرب الثنائي الهجومي.. وميدو جابر يواصل التألق

جرب حسام البدري المدير الفني للأهلي الاعتماد على ثنائي هجومي خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء.

واعتمد البدري على ثنائي هجومي في كل فريق خلال التقسيمة.

وشارك عمرو جمال مع جون أنطوي في الفريق الأساسي، وقاد الفريق الاحتياطي هجوميا عماد متعب وجونيور أجاي.

كما ظهرت ملامح التفاهم بين علي معلول الظهير الأيسر وعمرو جمال، بعدما أرسل اللاعب التونسي أكثر من عرضية متقنة سجل منها الثاني هدفا جميلا.

فيما واصل ميدو جابر جناح الفريق تألقه في التدريبات وسجل هدفا لاقى استحسان الحاضرين، بعدما لفت الأنظار في مران أمس الاثنين.

وسجل أيضا حسام غالي هدفا جميلا من صناعة عمرو جمال.

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