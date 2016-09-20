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مران الأهلي - البدري ينفعل ويحذر أكرم توفيق وجون أنطوي

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مران الأهلي - البدري ينفعل ويحذر أكرم توفيق وجون أنطوي مران الأهلي - البدري ينفعل ويحذر أكرم توفيق وجون أنطوي

حذر حسام البدري المدير الفني للأهلي أكرم توفيق لاعب وسط الفريق وجون أنطوي المهاجم الغاني منفعلا خلال مران "الأحمر" يوم الثلاثاء.

وذكر مراسل FilGoal.com أن حسام البدري انفعل على أكرم توفيق وجون أنطوي بعد كرة مشتركة بين الثنائي خوفا من تعرض أحدهما للإصابة.

وطالب البدري اللاعبين بتوخي الحذر خلال التدريبات استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس في استاد بتروسبورت.

وكان الأهلي قد فاز على الإسماعيلي في افتتاحية الدوري بهدف عبد الله السعيد.

وفي سياق متصل، عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اجتماعا مع حسام غالي قائد الفريق عقب المران لعدة دقائق.

ويأتي ذلك قبل عودة غالي للمشاركة في المباريات بعد غيابه عن لقاء الإسماعيلي للإيقاف.

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