وزير الخارجية البريطاني يدين الهجوم على قافلة مساعدات قرب حلب

أدان وزير الخارجية البريطاني, بوريس جونسون, اليوم الثلاثاء, الهجوم على قافلة مساعدات إنسانية قرب حلب في سوريا, والذي خلف 21 قتيلا على الأقل.

واوضح جونسون – في بيان للخارجية البريطانية – “إن الهجوم على قافلة مساعدات في حلب مروع وانتهاك واضح لأبسط مبادئ الإنسانية. من المهم إجراء تحقيق مناسب لتحديد المسؤول.”

وأضاف “التقيت في وقت سابق اليوم مع أعضاء آخرين في المجموعة الدولية لدعم سوريا.

وأعرب كثيرون منا عن قلقهم العميق مع استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار.”

وتابع جونسون “جميعنا نؤيد جهود الولايات المتحدة وروسيا لإبرام وتنفيذ اتفاق يشهد وقف إطلاق النار, وتحسين وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي عانى طويلا, وخلق مساحة للدبلوماسية واستئناف المفاوضات السياسية”.

وأشار وزير خارجية بريطانيا إلى أنهم اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع لتعزيز هذه الجهود.

أ ش أ