إشادة متبادلة بين السيسى وملك الأردن بالعلاقات المتميزة بين البلدين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، بالملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد إشادة متبادلة بالعلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة التى تجمع بين البلدين، وحرصهما الدائم على التشاور والتنسيق المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة الذى عقد بالقاهرة الشهر الماضى.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التشاور حول مُجمل التطورات التى تشهدها الساحة الاقليمية فى ضوء الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، حيث توافقت الرؤى إزاء أهمية التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى تشهدها بعض الدول العربية بما يحفظ كياناتها ومؤسساتها الوطنية، ويصون سلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويمهد الطريق لإعادة إعمارها بما يشجع النازحين واللاجئين على العودة إلى أوطانهم والاستقرار فيها، فضلاً عن أهمية العمل على توحيد الصف العربى فى مواجهة المخاطر التى تحدق بالدول العربية.